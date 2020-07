Pernat: “Alla Fiorentina invidio Commisso, Juric da prendere al volo”

Carlo Pernat, figura storica del motociclistico italiano, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Tra gli argomenti trattati anche un parallelismo tra il “suo” Genoa e la Fiorentina:

Il Genoa è la squadra che gioca peggio in Serie A, se si salva è perché in Paradiso c’è qualcuno di rossoblu. Il gioco è vergognoso. Se a gennaio vendi Kouamè, seppur infortunato, ed Agudelo e prendi Destro hai capito che campionato andrai a fare. Invidio molto la Fiorentina, al di là dei risultati. Commisso è un presidente con voglia di fare. Sento che parlano di Juric come allenatore, io lo prenderei subito.