Pernat: “Iachini merita un’altra chance. Genoa, quest’anno la vedo dura”

Manager di molti motociclisti e tifoso del Genoa, Carlo Pernat ha parlato del momentaccio dei rossoblu ai microfoni di Radio Bruno: “E’ difficile salvarsi quando prendi certi giocatori un po’ a caso in prestito. Quest’anno è molto dura, non c’è una spina dorsale, da tifoso la vedo molto male. L’arrivo di Commisso invece è stato ottimo per la Fiorentina, soprattutto per come si è risolto il caso-Chiesa e per l’arrivo di Ribery. In casa Fiorentina c’è un allenatore che sulla sponda rossoblu non amiamo molto, ma ha rimesso a nuovo alcuni giocatori e gli andrebbe data un’altra chance, quella grande occasione che in carriera non gli è mai stata data. Rapporto incrinato con Preziosi? Tutto nasce da quando non fummo ammessi all’Europa League e ci andò… la Samp. Se un proprietario del genere resta vuol dire che sicuramente non ci rimette. Ma sta approfittando di 20000 abbonati: ha stufato tutti.