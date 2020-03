Perinetti sicuro: “Chiesa non vuole più lasciare la Fiorentina”

Federico Chiesa e la Fiorentina sono più vicini che mai, come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana. E i recenti segnali mandati dallo stesso giocatore vanno in questa direzione. Giorgio Perinetti, esperto dirigente sportivo, sull’argomento ha detto: “Chiesa? Mi sembra che la sua posizione verso la Fiorentina si sia addolcita e che ci sia spazio per un rinnovo. Credo che la priorità non sia più lasciare Firenze” le sue parole a Radio Sportiva. “Assegnazione dello scudetto? E’ importante ma non fondamentale. Fondamentale è chiudere la stagione sportiva. L’Aic ha ribadito che l’obiettivo è tornare a giocare, deve essere il campo a dare i verdetti” ha aggiunto.