Per la Figc il calcio deve ricominciare, ma se il Governo dice basta…

Era in programma quest’oggi una riunione importante in seno alla Figc, la quale sta lavorando con tutte le proprie forze per una ripresa degli allenamenti prima e partite poi. La priorità di Gabriele Gravina e di tutta la dirigenza federale è proprio questa, ma se dovesse arrivare uno stop forzato dal governo, allora deve essere stabilito come concludere i campionati. Da quanto è emerso dall’incontro odierno, secondo gianlucadimarzio.com, nel caso di una chiusura della stagione, promozioni e retrocessioni verrebbero comunque eseguite secondo le classifiche attuali, in modo da mantenere lo stesso numero di squadre partecipanti ad ogni categoria. Ma l’obiettivo resta comunque quello di proseguire, anche a costo di spostare la scadenza del 2 agosto come data ultima per finire il campionato. Resta da capire cosa ne penserebbe l’Uefa, che aveva programmato dal 3 agosto prossimo la prosecuzione di Champions ed Europa League.