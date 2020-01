Pedullà: “Cutrone nome giusto per l’attacco, le cifre. Duncan rischioso…”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana è intervenuto Alfredo Pedullà per commentare il mercato della Fiorentina:

Cutrone piace più di Petagna, è il nome buono per l’attacco gigliato. Cutrone ha fatto male in Inghilterra perchè le condizioni erano complicate, non aveva la titolarità garantita e non avrebbe voluto lasciare il Milan. È un ottimo investimento, la strada più percorribile è un prestito con diritto di riscatto a 15-16 milioni. C’è da capire dove andrà Pedro, il brasiliano ha una fila di estimatori incredibile, almeno 10 squadre tra Brasile ed Europa. Duncanper la Viola è una situazione rischiosa. Il Sassuolo per tradizione non vende a Gennaio, anche se il ghanese non è contento e vuole andare via. Il rischio è di restare fino al 18-20 di Gennaio senza ottenere un prezzo o una risposta definitiva. Petagna parte in seconda fila, la Spal non vuole assolutamente cederlo. La situazione Florenzi è molto fredda per la Fiorentina a causa dell’alto ingaggio. Ad oggi non è neanche certo che lasci la Roma.