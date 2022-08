Pedro show in Copa Libertadores con il Flamengo (senza Pulgar)

Il Flamengo vola in semifinale di Copa Libertadores (la Champions sudamericana) dopo aver eliminato il Corinthians. E il grande protagonista della gara di ritorno, giocata stanotte, è stato Pedro, l'ex meteora della Fiorentina che in Patria si è rilanciato alla grande. Sua la rete decisiva e rafforzamento della sua leadership come capocannoniere della competizione, 8 reti in 10 partite (ma in campionato sta segnando meno). Non ha invece preso parte al match Erick Pulgar, neanche convocato dal tecnico Junior Dorival perchè considerato ancora indietro di condizione.