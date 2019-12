Paura per Witsel! Il centrocampista belga cade in casa e finisce in terapia intensiva

Sono state ore di paura per li centrocampista belga in forza al Borussia Dortmund. A causa di una caduta tra le mura domestiche, il giocatore ha riportato un infortunio al volto che lo ha costretto a sottoporsi ad un’immediata operazione, con il ragazzo finito addirittura in terapia intensiva. Come comunica il club, fortunatamente, Witsel è stato operato ed ha abbandonato l’ospedale, tornerà però sui campi di gioco nel 2020.

Ecco il post instagram del club che annuncia la riuscita dell’operazione