Paulo Fonseca, arriva lo “sconto”: potrà tornare in panchina col Milan

Paulo Fonseca tornerà in panchina con il Milan. Accolto parzialmente il ricorso del club giallorosso con la riduzione della squalifica a una giornata dopo il faccia a faccia con Massa, al termine di Roma-Cagliari. Questa mattina il tecnico portoghese è arrivato in Procura per discutere della sua posizione, accompagnato dall’avvocato Antonio Conte e dal segretario sportivo Longo. La Roma e Fonseca hanno puntato sul pentimento e sulle scuse presentate dall’allenatore al termine della partita. (forzaroma.info)