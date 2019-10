Passi in avanti per lo stadio alla Mercafir. Il Comune esclude la VAS

Come riportato da Il sito di Firenze, è stato effettuato un nuovo passo in avanti per la realizzazione dello stadio Viola e del nuovo Centro alimentare polivalente. La giunta ieri ha approvato l’esclusione della variante dalla valutazione ambientale strategica. Dopo l’incontro tra Nardella e Commisso, è inoltre in via di definizione la delibera per l’adozione della variante sull’area Mercafir. Tale variante consentirà la vendita dell’area per la realizzazione dello stadio e definirà l’accelerazione delle procedure per la realizzazione del nuovo mercato.