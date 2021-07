Pasqualin fa la sua scelta: “Non si può non credere a Gattuso”

Il pensiero del noto procuratore, che conosce Gattuso da molti anni

"Io che credo di conoscere Rino come pochi, avendolo sempre seguito nella carriera di calciatore e anche agli inizi di quella da allenatore, devo restare alle sue dichiarazioni odierne. Lui dice di non aver visto né conosciuto personalmente Commisso, che Mendes non è il suo procuratore ma un suo amico e che Oliveira non l'ha mai chiesto. Credo che alla base ci siano incomprensioni ed equivoci, non possiamo non credere a Gattuso. Ricordo che nei precedenti regolamenti era proibito che un allenatore avesse un procuratore. All'origine, perciò, è stata ufficializzata e valorizzata la figura del mediatore, seriamente repressa e combattuta da quella stessa FIGC che, alla faccia del conflitto d'interessi, permette al broker, non di certo un procuratore, di fatturare a carico delle parti. Un tempo non si poteva superare il 5% dello stipendio del calciatore. La federazione ha creato il mostro, i meno responsabili sono i vari Raiola e Mendes, che fanno semplicemente il loro lavoro".