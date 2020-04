Pasqualin: “Aic e taglio stipendi? Se definiscono la proposta dei club vergognosa…”

Claudio Pasqualin, avvocato e procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

“Situazione attuale nel mondo del calcio? Come segretario della neonata Associazione Calciatori ne ho viste di tutti i colori… Tommasi e Calcagno sono sicuramente bravi nei loro attuali ruoli, ma sono perplesso dall’atteggiamento dell’AIC: parlare per tutti i giocatori non mi sembra giusto, ci sono attualmente situazioni precostituite che non si possono modificare. L’accordo collettivo dovrebbe coinvolgere tutti, però allo stesso tempo si parla di trattative che saranno tenute “singolarmente”… Tutto questo fa intravedere un futuro difficile per trovare effettivamente un accordo. La categoria si deve ridimensionare per forza di cose: definire la proposta della Lega vergognosa, non mi sembra un bel modo di iniziare una trattativa”.

“Commissioni dei procuratori ridotte per l’emergenza coronavirus? Prima di tutto non si tratta delle commissioni dei procuratori, è una figura che non esiste più, che è stata superata dal profilo del mediatore. E’ chiaro che il mediatore viene pagato più, per via di tutti i ruoli che deve assumere tra calciatore e società calcistiche. Il regolamento ufficiale parla di mediatori e non di agenti o procuratori: le società di calcio cercano questi mediatori/brooker per poter eseguire tutte le operazioni del calciomercato; queste figure hanno preso addirittura mansioni che erano più di competenza degli stessi direttori sportivi”.