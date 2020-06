Partite in chiaro, l’ad Sky: “Noi disponibili, ma la Lega…”

L’amministratore delegato di Sky Italia Maximo Ibarra, ha preso la parola durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio Sky WiFi, toccando il tema legato alla trasmissione in chiaro di alcune gare di A: “Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, come si legge sui quotidiani. Abbiamo incontrato il Ministro dello Sport Spadafora e abbiamo parlato di questa possibilità. Ci siamo resi disponibili sia a trasmettere qualche gara in chiaro sia ad altre cose per sopperire alla mancanza di calcio direttamente negli stadi. Il dettaglio che va superato è relativo ai diritti delle partite in chiaro: noi non ne siamo titolari e dunque la Lega dovrà chiederci espressamente di trasmettere le gare per tutti. Siamo pronti a collaborare”. SPADAFORA SULLE PARTITE IN CHIARO