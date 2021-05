Ribery, spettacolo e futuro: “Spero di restare, cerchiamo una soluzione”

Ribery stasera ha "suonato" insieme ai Cantanti per una nobile causa: la classe rimane immensa, anche in contesti meno agonistici. E alla fine, parole d'amore per l'Italia e la Fiorentina

Redazione VN

Dopo le polemiche legate all'esclusione di Aurora Leone, la Partita del Cuore è di scena stasera allo Stadium. La Nazionale Cantanti sfida i Campioni per la Ricerca con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare in beneficienza, e con i cantanti ci sono alcune conoscenze del calcio italiano, come Dida in porta, Maicon, Sorrentino, Max Allegri e Franck Ribery. Il calciatore della Fiorentina, in campo anche nella ripresa, ha fornito un assist splendido a Stefano Sorrentino per il gol del 2-2, dopo aver nascosto il pallone a Buffon in uscita. Al 53', ecco la perla: dribbling a rientrare in area e destro pennellato che gonfia la rete dopo un bacio al palo per il 3-4 provvisorio. Meno bello invece il gol della doppietta, una deviazione totalmente fortuita ma decisiva su un colpo di testa di Sorrentino al 63'. C'è anche l'assist per il gol del 5-4 di Moreno. La partita, finita 7-5, è stata trasmessa in diretta su Canale 5.

Dopo essere uscito dal campo intorno all'80', Ribery ha dichiarato a Mediaset: "Sempre un piacere, quando sono in campo mi sento come un bambino. Ho conosciuto anche delle gran belle persone. Io e il canto? Con Toni quasi tre anni bellissimi al Bayern. La canzone "Numero uno" la canterò in spogliatoio. L'Italia mi ama? Anch'io, spero di restare. Sono contento che la Fiorentina si sia salvata, adesso cerchiamo una soluzione per continuare insieme. Gattuso l'ho sentito, prima che un grande allenatore è un grande campione, sa come far giocare le sue squadre"