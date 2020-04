Parolo: “Perché la gente può andare al parco e io non posso correre a Formello?”

Il nuovo decreto del governo sta facendo discutere e non poco. Anche per quanto concerne la parte sportiva. Gli allenamenti collettivi, infatti, potranno riprendere solo dal 18 maggio. Su questo tema Marco Parolo, centrocampista della Lazio, si è espresso duramente a Lazio Style Radio (parole riprese da TMW):

Noi della Lazio abbiamo 5-6 campi e possiamo dislocarci senza stare vicini. In più la giornata è di 24 ore, con almeno 12 di piena luce. I protocolli che sono al vaglio riguardano il gruppo squadra, ma almeno l’allenamento individuale nelle proprie strutture deve essere consentito. Questo decreto ci penalizza, forse c’è qualcuno che non vuole tentare di ricominciare il campionato. La gente può andare al parco e io non posso andare a correre a Formello? Incontrerò meno gente e non avrò rischi. Tutti gli sportivi professionisti devono essere trattati allo stesso modo. Sono il primo a tifare per gli atleti italiani nelle competizioni mondiali e sono d’accordo che debbano riprendere gli allenamenti, ma credo che anche noi del calcio possiamo farlo. Almeno solo per le sedute, poi per il campionato non spetta a noi decidere. Possiamo essere anche da esempio per il Paese se facciamo vedere che siamo i primi a rispettare le normative.