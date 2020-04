Sergio Romagnani, immunologo e professore emerito dell’Università di Firenze, ha parlato a Repubblica:

Come immagino la Fase 2 della lotta al Coronavirus? Mascherina obbligatoria per tutti. Assembramenti vietati, soprattutto se per motivi ludici come le partite negli stadi, concerti, discoteche o congressi. Il rischio è che nascano continuamente nuovi focolai.