Parma: Pecchia convoca 27 giocatori per la Fiorentina. Torna Valenti

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha convocato 27 giocatori per la partita di questa sera contro la Fiorentina in Coppa Italia. Presenti Lautaro Valenti, che torna in gruppo sette mesi dopo l'infortunio al ginocchio, Benedyczak (out con lo Spezia) e Sohm (squalificato al Picco), mentre resta fuori Zagaritis, che sconta un turno di squalifica. Questa la lista: