Parla il Cholito: “Firenze, che bei ricordi. Il mio obiettivo? Andare in doppia cifra”

Ospite della web-radio cagliaritana Radiolina, Giovanni Simeone ha parlato anche della sua esperienza fiorentina e della stagione appena iniziata col club sardo:

A Firenze sono stato bene e ho sicuramente bei ricordi, molti dei quali legati a Davide Astori. Era una grande persona, sempre pronto a spronarti ed a darti ottimi consigli. Trasmetteva molta tranquillità. Ciò che è successo ha legato in modo indissolubile squadra e città. La mia annata al Cagliari? Spero di andare in doppia cifra e di superare quota 14 reti, il mio record personale in Serie A, magari tirando anche i rigori.