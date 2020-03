Paradosso Cosenza: stando alle nuove disposizioni, da martedì sarà in quarantena

Domani sera in Serie B è in programma Chievo-Cosenza a Verona, ovviamente a porte chiuse, ma la squadra ospite, in Veneto per la partita, dovrebbe tornare in Calabria partendo da Treviso, che è nella zona dichiarata rossa nella notte. Dunque, stando al nuovo decreto e alle disposizioni emanate dalla Regione Calabria (che ha disposto l’isolamento di chiunque arrivi dalle zone rosse), da martedì scatterebbe la quarantena. E intanto domani si dovrebbe giocare… Lo riporta TMW.

