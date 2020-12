Papu Gomez promette: “Quando me ne andrò si saprà tutta la verità”

Il Papu Gomez, ieri in panchina contro la Fiorentina, si è sfogato così su Instagram, pubblicando una storia rivolta ai sostenitori dell’Atalanta: “Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano“. (Gazzetta.it)

TMW riporta che il capitano nerazzurro, dopo lo sfogo, si è regolarmente allenato coi compagni in vista della sfida in casa della Juventus.

