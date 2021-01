Papu Gomez, il Siviglia fa sul serio: offerta all’Atalanta, si può chiudere

Pressing del Siviglia per arrivare al Papu Gomez, che potrebbe quindi presto lasciare l’Atalanta: dopo le riflessioni delle scorse ore il club spagnolo si è convinto a tentare l’affondo per l’argentino. Contatti molto frequenti tra le parti, Monchi prepara il colpo per rinforzare la squadra spagnola e tutto si potrebbe chiudere già a breve: offerti 5/6 milioni all’Atalanta più 1/2 di bonus. Lo riporta Sky Sport.

