Pallavicino: “Viola, mancava uno come Ribery. Sottil? Può arrivare in Nazionale”

Il procuratore Carlo Pallavicino ha parlato ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina: “Un giocatore come Ribery mancava a Firenze. In città c’è una grande atmosfera e il mercato viola potrebbe non finire con il suo arrivo (caccia ad un altro esterno d’attacco: LEGGI). Vlahovic? Può giocarsela, mi piace. Sottil? E’ caparbio, un giorno potrebbe arrivare a vestire la maglia azzurra”.