Otero e l’incredibile poker alla Fiorentina: “E non dovevo neanche giocare”

Vi ricordate Marcelo Otero? Attaccante uruguaiano che militò per 4 stagioni nel Vicenza a metà degli anni ’90. 4 come i gol che segnò in una partita contro la Fiorentina al Franchi, alla prima giornata del campionato 96/97. Finì 2-4. Intervistato da tuttomercatoweb.com, Otero ricorda:

E’ una storia particolare: quel giorno Guidolin non mi voleva neanche far giocare e poi invece feci quattro reti. Sono quelle cose che accadono una volta nella vita, anche perché si pensava ad una la Fiorentina molto carica, visto che era reduce dalla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa. Forse i viola si rilassarono un po’ mentre noi avevamo disputato un precampionato spettacolare.