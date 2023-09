Sarà presente la coppia Stefano Cecchi, noto giornalista e Marco Masini, noto cantante e tifoso viola. Una puntata speciale per parlare di calcio, Fiorentina e non solo.

Lunedì speciale per "A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno". Infatti, dalle 13 alle 15, doppio ospite negli studi di Via Aretina. Sarà presente la coppia Stefano Cecchi, noto giornalista e Marco Masini, noto cantante e tifoso viola. Una puntata speciale per parlare di calcio, Fiorentina e non solo.