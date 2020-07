Orsi: “Iachini ha fatto discretamente, ma forse ci si aspettava qualcosa in più”

L’ex portiere Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “La Roma in questo momento è concentrata sull’Europa League perché in campionato c’è solo il Milan che la potrebbe superare. Mi sembra che la Fiorentina si stia riprendendo, è tra le squadre che dopo il lockdown stentavano ma che ora si sono messe in moto. Iachini? Ha fatto discretamente, forse ci si aspettava qualcosa in più. Credo a prescindere che tutti gli allenatori dovrebbero avere la possibilità di ripartire nella prossima stagione perché quello che è successo nel post Covid non fa testo. Iachini lavora tanto sulla fase difensiva, se vuoi fare risultati devi pensare a prendere meno gol possibili ma non sempre può andarti bene. Credo che Commisso abbia già scelto a chi affidare la panchina nella prossima stagione”.