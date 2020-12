Orlando: “Le differenze con la retrocessione del ’93. Le parole di Laudrup…”

L’ex viola Massimo Orlando ha parlato pochi minuti fa a Lady Radio. Questo un breve estratto del suo intervento:

Ai tempi della retrocessione eravamo una squadra con un obiettivo di classifica abbastanza alto. Eravamo terzi in classifica, poi è precipitato tutto e non eravamo preparati a gestire una simile situazione. Nel caso della Fiorentina di oggi, c’è tutto il tempo di correggere anche con l’ausilio del mercato. Le parole di Laudrup? Gli anni ’90 erano diversi. La fortuna di questi giocatori è che non ci sia il pubblico in questo momento. E Firenze rispetto agli anni ’90 è completamente cambiata. In quegli anni era più un problema di Effenberg con la tifoseria, perché affrontava in modo superficiale la situazione. I tifosi ce l’avevano con lui.