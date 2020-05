Orari, nodo da sciogliere: ecco il possibile palinsesto

Il Corriere dello Sport si concentra sui possibili delle partite di Serie A. Nei giorni in cui ci sarà una sola gara, è scontata che venga posizionata in prima serata, quindi alle 20.45 o alle 21. Per gli altri, invece, ci potranno essere più “finestre”, a seconda del numero di match previsti. Durante la settimana saranno al massimo, con slot da scegliere tra le 19 e le 21.30. Il sabato e la domenica, invece, le finestre diventeranno tre. E, al momento, si tratta delle 17.15, 19.30 e delle 21.15. L’AIC, però, continua a contestare lo slot pomeridiano. “E’ meglio evitare alte temperature pomeridiano a giugno e a luglio” ha detto alla Rai il vicepresidente Calcagno. L’Assocalciatori potrebbe accontentarsi, virando verso il modello spagnolo, vale a dire con le tre finestre del weekend alle 18, alle 20 e alle 22. Intanto è già stato stabilito che non si giocherà mai di pomeriggio a Cagliari, Napoli e Lecce, mentre si cercherà di ridurre a un massimo di dieci tutte le gare diurne.