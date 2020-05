On. Di Giorgi: “Restyling Franchi possibile dopo aver mantenuto le sue parti identitarie”

Rosa Maria Di Giorgi, parlamentare del Partito Democratico che ha proposto la legge per salvaguardare alcune strutture sportive, come gli stadi, è stata intervistata ieri da Controradio:

Stiamo lavorando a questa legge che ho presentato diversi mesi fa e che potrebbe essere trasformata in emendamento all’interno del decreto semplificazione in cui si dice, in sostanza, che alcuni stadi e strutture in Italia hanno la necessità di non cadere nel degrado. La proposta che abbiamo fatto credo che possa essere d’aiuto anche per Firenze. Proponiamo che vengano mantenute le parti identitarie del Franchi come le scale elicoidali e la torre di Maratona. Mantenendo queste parti penso che si possa poi puntare ad una ristrutturazione importante. Non ci devono essere irrigidimenti e ho trovato delle aperture da parte del soprintendente. Ma non ci deve essere irrigidimento neanche da parte della proprietà viola (…). Penso che l’emendamento sarà approvato a giugno.