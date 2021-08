Olimpiadi, il viola Fabbri eliminato: “Orgoglioso, Tokyo2020 mi ha gasato”

Non c'è amarezza nelle parole del pesista tifoso della Fiorentina

Non è finita in trionfo per Leonardo Fabbri, fiorentino e tifoso viola, a Tokyo per competere nel lancio del peso. 20 metri e 80 centimetri non sono bastati ad accedere alla finale, ma il bilancio di Fabbri non è affatto negativo: ecco le sue dichiarazioni a Rai Sport: