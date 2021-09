Olé: il ricordo di un’epica finale di Libertadores del River di Quarta

Il quotidiano argentino Olé rievoca la vittoria in Libertadores del River Plate in cui giocava anche il viola Lucas Martinez Quarta.

Il quotidiano argentino Olé rivive a 1000 giorni di distanza la vittoria ottenuta dal River Plate contro i rivali del Boca Juniors. Olé racconta con grande enfasi che "quel giorno, il Santiago Bernabéu fu teatro di un'epica battaglia, tutto o niente, in cui River ha ottenuto la gloria eterna. I soldati di Marcelo Gallardo che li osservava attentamente dall'alto, hanno combattuto per 120' con sangue e cuore. Hanno iniziato male ma il bombardamento di Juanfer Quintero e l'indimenticabile corsa di Pity Martínez sono stati decisivi per trasformare una storia epica che ha già superato i 1000 giorni". In quel River (ma non giocò la finale) c'era anche Lucas Martinez Quarta che poi ha iniziato a costruire una grande carriera che lo ha portato il Italia alla Fiorentina e anche a giocare in Nazionale.