Oggi Consiglio di Lega straordinario: nulla di fatto, le decisioni mercoledì

Si è riunito oggi in via straordinaria grazie ad una conference call il Consiglio della Lega Serie A: argomento del giorno, ovviamente, i problemi derivanti dall’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese. Da via Rosellini fanno sapere in una nota che è stato “deciso di convocare un’Assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al Coronavirus sul calendario delle partite“. Secondo quanto filtra, ci sono diverse ipotesi sul tavolo per i recuperi delle varie partite, ad esempio quella di far disputare Juventus-Inter mercoledì o giovedì, facendo slittare gli impegni di Coppa Italia programmati nei prossimi giorni, ma al momento non c’è intesa. Lo riporta il sito del Corriere dello Sport.