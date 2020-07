Obiettivi viola, Paquetà: “Grazie a Pioli sto rendendo, ha grande fiducia in me”

Se prima era difficile, adesso sarà ancor di più complicato strappare al Milan Lucas Paquetà, che l’ex tecnico viola Stefano Pioli ha rigenerato. Il brasiliano adesso è un titolare inamovibile dei rossoneri, gioca bene ed è tra i più decisivi nel Diavolo. A Sky Sport ha detto:

Contro la Juve nel prossimo impegno di campionato possiamo dire la nostra, adesso abbiamo anche un Ibrahimovic in più. Il mio rendimento? Adesso state vedendo il vero Paquetà e questo è merito del mister, Stefano Pioli. Mi ha dato grande fiducia ed in questo modo riesco a giocare in modo più tranquillo, durante gli allenamenti lavoro meglio e in partita la differenza rispetto al passato si vede. La fiducia del proprio tecnico è la cosa più importante.