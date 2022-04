Obiettivi viola: contro la Roma si rivede Meret. In campionato manca da tre mesi

L'estremo difensore del Napoli torna titolare dopo il brutto infortunio

La giornata numero 33 di Serie A si chiuderà questa sera con due partite: Napoli-Roma alle 19 e Atalanta-Verona alle 21. Nelle fila dei partenopei, reduci dalla bruciante sconfitta contro la Fiorentina, tra i pali tornerà Alex Meret, sul cui futuro c'è grande incertezza e che interessa anche alla stessa squadra viola. L'estremo difensore azzurro rientra tra i titolari in campionato dopo quasi tre mesi di assenza, con Ospina indisponibile per influenza. Tra le scelte tecniche di Spalletti e l'infortunio alla vertebra lombare che lo aveva tenuto out per un mese, Meret torna in campo e giocherà contro la Roma, in attesa di sciogliere i dubbi relativi al proprio futuro.