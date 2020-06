E la stagione di un obiettivo viola è già finita. Cambiano i piani di mercato?

Brutto infortunio per Rolando Mandragora (SCHEDA). Il centrocampista dell’Udinese – di proprietà della Juventus – è stato a più riprese accostato ai viola anche nell’ambito di alcune operazioni di mercato proprio dei bianconeri di Torino, ma ora la sua stagione è da considerarsi finita, coronavirus o meno. Durante il match con il Torino, infatti, l’azzurro a inizio secondo tempo ha accusato problemi al ginocchio destro, che gli è rimasto piantato a terra dopo un intervento di gioco. Il problema è sembrato subito di grave entità, con urlo e lacrime per il calciatore, uscito sulle sue gambe ma sorretto da due membri dello staff sanitario friulano. Sky Sport parla di rottura del legamento crociato, in attesa della conferma ufficiale da parte del club friulano. La Fiorentina potrà permettersi, in caso di acquisto, di aspettarlo fino a dicembre?