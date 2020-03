Nuovo stadio, Fossi: “Meno provincialismo, serve collaborazione tra Firenze e i comuni”

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha commentato sul proprio profilo Facebook le parole dell’ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici, riguardo la possibile costruzione del nuovo stadio nel comune campigiano:

Parlo poco di stadio in questo periodo perché di tutto abbiamo bisogno tranne che di polemiche, ma oggi farò un’eccezione. La bella intervista di Leonardo Domenici va infatti nella direzione opposta: collaborazione tra Firenze e i Comuni della città metropolitana, prevalere dell’interesse pubblico, amore per la Fiorentina. Ecco perché la condivido qui, perché spero che serva ad aprire un confronto meno provinciale e più utile a far fare al nostro territorio un passo in avanti. Collaborare, per risolvere i problemi. Questa é la strada.