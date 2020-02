“Nuovi stadi in Italia? Guardate quello che succede a Commisso a Firenze…”

Giorgio Perinetti, esperto dirigente ex Genoa e Palermo, è intervenuto a mediagol per parlare dei rosanero. Ma ha tirato in ballo anche la Fiorentina sul tema stadio: “Nuovo stadio e centro sportivo? Mi auguro che Mirri e Di Piazza possano riuscire nell’impresa, il problema comunque non è Palermo ma in generale la forma mentis in Italia. Parliamo di un paese che non aiuta a sviluppare questo tipo di iniziative, l’esempio lampante è l’arrivo di Commisso che con una barca di soldi riuscirà, forse, a costruire il centro sportivo restando però incagliato sul capitolo stadio” la sua previsione. NUOVO STADIO ALLA MERCAFIR, I DETTAGLI DEL BANDO