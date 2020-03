Nuova nota della Lega: “Costituito un comitato di esperti medico-scientifici”

La Lega calcio di Serie A ha diramato in quesyi minuti un nuovo comunicato in merito all’emergenza Covid-19:

La Lega Serie A, già prima della lettera odierna dell’AIC, aveva riunito la scorsa settimana i medici sociali di tutte le Società, con l’obiettivo primario di stabilire regole corrette a tutela della salute degli atleti professionisti. Ha inoltre immediatamente costituito un Comitato di esperti medico-scientifici, coordinato dal Prof. Maurizio Casasco per affrontare la situazione emergenziale dovuta al Coronavirus. L’alta professionalità dei partecipanti di questo Comitato prontamente costituito porterà in breve tempo a ulteriori e importanti indicazioni medico scientifiche. La Lega Serie A seguirà e rispetterà i provvedimenti del Governo in merito e le linee guida emanate dal Comitato scientifico.