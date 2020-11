Nubifragi in Calabria, Crotone-Lazio a rischio rinvio

Situazione complicatissima a Crotone a causa delle forti precipitazioni di questa notte. La città è per metà sotto un metro d’acqua così come anche altri centri della provincia. Tra le sette e le otto del mattino sono caduti quasi 200 millimetri d’acqua che sono andati ad ingrossare tutti i corsi d’acqua già al limite dello straripamento per la pioggia che era caduta altrettanto abbondante nella notte. Oggi 15 è in programma la sfida tra il Crotone e la Lazio. Per ora la gara confermata, ma il rischio del rinvio è concreto perché la Protezione civile regionale parla di allerta rossa. Lo riporta gazzetta.it.