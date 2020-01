Novellino: “Viola ok con Iachini. Cutrone? Grandi qualità, poca pazienza in Inghilterra”

L’allenatore Walter Novellino ha parlato a Radio Bruno. Questi passaggi più interessanti del suo intervento: “Ho visto bene la Fiorentina a Bologna, squadra equilibrata e compatta. Serve ovviamente un po’ di tempo, ma come carattere e personalità ci siamo. Penso che anche Montella abbia fatto un buon lavoro. Sono convinto che la Fiorentina farà una buona partita domani contro la Spal. Cutrone? E’ rimasto male per essere stato venduto al Wolverhampton, ma questo è il calcio. In Inghilterra non ha avuto tempo per dimostrare le sue grandi qualità, i viola hanno bisogno di un giocatore come lui che segna. La squadra ha bisogno di certezze, sono convinto che Beppe possa darle. Ci sono ha giocatori di grande qualità.

Mi dispiace molto vedere i gigliati in quella posizione di classifica, anche per l’entusiasmo di Commisso. Sono convinto che farà una grande squadra. Gara contro la Spal? Credo che sarà una partita dai contenuti agonistici molto importanti, diventeranno determinanti le qualità dei singoli. Chiesa? La Fiorentina ha bisogno di lui, ultimamente è stato un po’ bistrattato dai giornalisti. Non sta giocando nel suo ruolo. Castrovilli? Non è stata una sorpresa, già in Serie B aveva fatto vedere le sue qualità. Lo ritengo un giocatore sfortunato perché sarebbe potuto arrivare prima in Serie A”.