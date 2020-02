Novellino: “Iachini ha cambiato la mentalità, ma ora tocca ai giocatori”

Così Walter Novellino a Lady Radio sulla Fiorentina: “Iachini è partito bene, sta facendo bene e oltretutto mancano giocatori di qualità come Ribery. Sampdoria-Fiorentina è una gara importante per tutte e due le squadre perché sono in difficoltà di classifica e di gioco. Ranieri e Iachini fanno dell’esperienza e della ‘normalità’, nell’accezione positiva del termine, le loro caratteristiche. Chiesa esterno? E’ chiaro che deve ritornare nel proprio ruolo, ma in emergenza può spostarsi al centro. Nel suo ruolo naturale rende meglio, ma anche come punta per me può dare il proprio contributo. Iachini è stato un mio giocatore per anni e anche mio secondo. E’ un trascinatore, è chiaro che la mentalità è cambiata adesso, non si può stare sempre addosso al calciatore. I giocatori comunque devono dare qualcosa in più”.