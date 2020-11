Novellino: “Esonero Iachini troppo affrettato, Fiorentina in confusione”

Walter Novellino ha parlato ai microfoni di TMW, tra i temi trattati il difficile presente della Fiorentina:

La Fiorentina è una delusione, ma va dato tempo a Cesare per prendere in mano la squadra. Al tempo stesso forse è stato troppo affrettata la decisione di mandar via Iachini che non è uno stupido. Faccio il tifo per Prandelli ma ieri ho visto molta confusione, manca l’attacco della profondità ed uno che salti l’uomo.