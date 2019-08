L’ex calciatore di tante squadre della nostra serie A Antonio Nocerino è intervenuto in esclusiva a Radio Sportiva. Ecco le sue parole sulla Fiorentina: “Sento spesso Boateng e Aquilani, ho fatto loro l’in bocca al lupo. Alberto farà molto bene perché è molto competente, Prince è forte ed è un grande campione, può far solo bene ai giovani perché è uno che non vuole perdere. La Fiorentina con lui ha fatto un grandissimo acquisto”. STOVINI NON SI PONE LIMITI: “RIBERY, ALTRO CHE 10 PARTITE…”