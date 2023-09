Nizza, dopo lo spavento ecco la buona notizia: Beka Beka è fuori pericolo

Dopo più di tre ore di trattativa il calciatore Alexis Beka Beka è salvo. Il giocatore del Nizza aveva minacciato di buttarsi da un viadotto dopo una delusione amorosa. Secondo i media transalpini, in particolare il Nice Martin, l'intervento dei vigili del fuoco, uno psicologo e dei molti militari presenti sarebbe stato fondamentale per la buona uscita dell'operazione. I calciatori della squadra francese saputo del fatto hanno subito chiamato la ex fidanzata del centrocampista nato a Parigi per invitarla a recarsi sul viadotto.