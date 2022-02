Nikolaou: “Spezia-Fiorentina? Felice di non dover giocare contro Vlahovic”

Il difensore aquilotto precisa: "Parliamo di grandi squadre e tutti i loro giocatori sono buoni giocatori. Quindi, per me è lo stesso"

Dimitris Nikolaou, difensore dello Spezia, ha parlato anche della prossima sfida della sua squadra con la Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a The Italian Football Podcast. Queste le sue dichiarazioni: "Faccio una battuta e dico che come difensore sono felice di non dover giocare contro Vlahovic, ma parliamo di grandi squadre e tutti i loro giocatori sono buoni giocatori. Quindi, per me è lo stesso. Tutti gli attaccanti qui in Serie A sono molto forti e quindi sarà molto difficile".