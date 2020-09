Si riduce a 23 la rosa dei convocati per la gara di qualificazione ai campionati europei under 21 Svezia-Italia in programma l’8 settembre a Kalmar. Il viola Luca Ranieri ha abbandonato il ritiro questa mattina e torna a disposizione della Fiorentina, che valuterà l’entità del problema del terzino.

DIFESA, IZZO IL PREFERITO. MA CAIRO SPARA ALTISSIMO