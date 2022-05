Niente stop per Banti dopo il rigore di Gonzalez: sarà al Var di Spezia-Napoli

Niente stop per Banti dopo le tante discussioni per il rigore su Nico Gonzalez in Fiorentina-Roma: sarà al Var di Spezia-Napoli

Redazione VN

Dopo le tante discussioni sul rigore concesso in Fiorentina-Roma a Nico Gonzalez e le proteste di José Mourinho, era stato detto che Banti sarebbe stato fermato fino a fine stagione, ma così non è stato. Infatti, l'arbitro toscano sarà al Var nella sfida in programma alle ore 12:30 di domenica, fra Spezia e Napoli.