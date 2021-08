Niente da fare: salta l’edizione 2021 del Viareggio. Se ne riparla nel 2022

Per veder disputare nuovamente il famoso torneo internazionale riservato al calcio giovanile bisognerà attendere marzo 2022

Anche per quest'anno il Torneo di Viareggio non s'ha da fare. Per colpa del Covid, ovviamente: come già accaduto nel 2020, anche nel 2021 la famosa manifestazione internazionale riservata al calcio giovanile non si terrà. Inizialmente programmata per questo settembre, l'organizzazione ha annullato l'evento a causa del perdurare della situazione pandemica. E così per rivedere la Viareggio Cup occorrerà aspettare il mese di marzo, del 2022. Sperando davvero che non ci siano altri rinvii.