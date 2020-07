Nicchi: “Falli di mano? Regole uguali per tutti. L’Italia non è un paese a sé stante”

Il presidente dell’AIA Marcello Nicchi è intervenuto ai microfoni di Rai Due per commentare le recenti polemiche sui falli di mano in Juventus-Atalanta:

Numerosi falli di mano? Stiamo parlando di una partita godibile con un arbitraggio all’altezza. Quello che non è discutibile è la giustezza dell’applicazione. A Gasperini dico che in Italia non ci sono regole diverse e una loro diversa applicazione. L’Italia non è un paese a se stante con regole a suo piacimento. Non è vero che in Italia si danno rigori in modo spropositatamente diverso dagli altri paesi.