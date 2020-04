Purtroppo l’emergenza Coronavirus si è estesa a macchia d’olio in molti paesi del globo. Gli Stati Uniti in breve tempo hanno superato Cina ed Italia per numero di contagi ed adesso stanno affrontando un nemico temibile e silenzioso. In particolare nello Stato di New York la situazione è critica e molte strutture sanitarie sono messe a dura prova. Molti club del tifo organizzato newyorkese, tra cui quello della Fiorentina, hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare concretamente medici ed infermieri.

Di seguito vi lasciamo il link: New York Kicks Coronavirus