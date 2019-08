Neto, inizio choc col Barcellona: operazione e lungo stop

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Neto al Barcellona. L’ex portiere della Fiorentina, arrivato in questa finestra di mercato in Catalogna in uno scambio con Cillesen (per fare il secondo di Ter Stegen) sarà operato domani al polso sinistro. Il brasiliano ha infatti riportato la frattura dell’osso scafoide nell’ultimo allenamento. Domani Neto sarà operato e poi verranno resi noti i tempi di recupero, ma il giocatore rischia di stare fuori 3 mesi.

