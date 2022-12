Nel Sassuolo largo al giovane Cannavaro, figlio d’arte che gioca nel nome di Mutu

Chiamare il proprio figlio come l'idolo calcistico: in tanti lo fanno e non è una notizia. Curioso, però, è il fatto che l'ex difensore di Napoli, Parma e Sassuolo Paolo Cannavaro, fratello di Fabio, abbia chiamato il proprio terzogenito Adrian, in onore dell'ex Fenomeno viola Mutu. Oggi il ragazzo è capitano della Primavera del Sassuolo ed è aggregato alla Prima Squadra neroverde, con cui è sceso in campo anche oggi, nell’amichevole vinta 3-2 dagli emiliani contro il Marsiglia. Lo racconta tuttomercatoweb.com.